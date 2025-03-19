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19 марта, 16:45

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"Сити": топ-3 постных блюда в столичных заведениях

"Сити": топ-3 постных блюда в столичных заведениях

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Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают блюда к Великому посту. На третьем месте – "Бургер без греха" с котлетой из бобов, который подают в ресторане She.

Второе место досталось шницелю из баклажана в заведении "МореКофеОкеан" by Erwin. Первую строчку заняли люля из растительного мяса с салатом из свежих овощей в грузинском бистро "Швили".

Подробнее – в программе "Сити".

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Программа: Сити
городедавидеоАлександр Ильин
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