"Сити": топ-3 постных блюда в столичных заведениях

Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку столичных заведений, которые предлагают блюда к Великому посту. На третьем месте – "Бургер без греха" с котлетой из бобов, который подают в ресторане She.

Второе место досталось шницелю из баклажана в заведении "МореКофеОкеан" by Erwin. Первую строчку заняли люля из растительного мяса с салатом из свежих овощей в грузинском бистро "Швили".

Подробнее – в программе "Сити".