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25 февраля, 16:50

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"Сити": какие блины можно попробовать на Манежной площади

"Сити": какие блины можно попробовать на Манежной площади

"Сити": какие блины стоит попробовать на фестивале "Московская Масленица"

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В столице проходит фестиваль "Московская Масленица". На площадях города можно продегустировать блины с разными начинками. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин побывал на Манежной площади и рассказал, какие блины самые вкусные.

Эксперт высоко оценил блины по-домашнему со сковородки с печеными яблоками. Гастрокритик посоветовал попробовать блины с икрой трески и тушеной капустой, а также каравайцы со слабосоленой семгой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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