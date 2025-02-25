"Сити": какие блины можно попробовать на Манежной площади

В столице проходит фестиваль "Московская Масленица". На площадях города можно продегустировать блины с разными начинками. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин побывал на Манежной площади и рассказал, какие блины самые вкусные.

Эксперт высоко оценил блины по-домашнему со сковородки с печеными яблоками. Гастрокритик посоветовал попробовать блины с икрой трески и тушеной капустой, а также каравайцы со слабосоленой семгой.

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