25 февраля, 16:50Город
"Сити": какие блины можно попробовать на Манежной площади
В столице проходит фестиваль "Московская Масленица". На площадях города можно продегустировать блины с разными начинками. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин побывал на Манежной площади и рассказал, какие блины самые вкусные.
Эксперт высоко оценил блины по-домашнему со сковородки с печеными яблоками. Гастрокритик посоветовал попробовать блины с икрой трески и тушеной капустой, а также каравайцы со слабосоленой семгой.
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