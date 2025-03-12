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12 марта, 17:00

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"Сити": в каких заведениях Москвы можно попробовать необычные муссовые десерты

"Сити": в каких заведениях Москвы можно попробовать необычные муссовые десерты

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В московских ресторанах новый тренд – дрожащие муссовые десерты. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку заведений, в которых подают такой десерт.

Корейское заведение "Чико" предлагает лакомство в виде капибары с какао и сливками. В ресторане Chin-Chin можно попробовать персиковую панна-котту с соусом из малины. Десерт "Туманность Андромеды" с юдзу можно взять в ресторане "Восход".

Подробнее – в программе "Сити".

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