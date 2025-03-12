"Сити": в каких заведениях Москвы можно попробовать необычные муссовые десерты

В московских ресторанах новый тренд – дрожащие муссовые десерты. Гастрокритик проекта "Сити" Александр Ильин подготовил подборку заведений, в которых подают такой десерт.

Корейское заведение "Чико" предлагает лакомство в виде капибары с какао и сливками. В ресторане Chin-Chin можно попробовать персиковую панна-котту с соусом из малины. Десерт "Туманность Андромеды" с юдзу можно взять в ресторане "Восход".

Подробнее – в программе "Сити".