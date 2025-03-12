МЧС: горящий газ желтого цвета свидетельствует о неисправности оборудования

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый цвет горящего газа говорит о неисправности оборудования. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве напомнили, что газ при горении должен быть синим. Если он желтого оттенка, то в этом случае специалисты советуют выключить плиту и позвонить в газовую службу по номеру 104.

В МЧС России предупредили, что ремонт газового оборудования должны осуществлять только профессионалы.

В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы планируют проверить примерно 1,8 миллиона газовых плит. Во время проверок он уделят особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах.

Информацию о дате и времени проверок можно посмотреть на стендах в подъездах и дворах, а также узнать через специальный телеграм-бот компании АО "Мосгаз". Кроме того, соответствующие сведения размещены на сайте компании.

