Около 1,8 млн газовых плит проверят в Москве в этом году

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Специалисты комплекса городского хозяйства проверят около 1,8 миллиона газовых плит в Москве в этом году, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы", – цитируют его в телеграм-канале комплекса.

В ходе проверок эксперты уделят особое внимание состоянию внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. В случае обнаружения каких-либо нарушений газовики исключат угрозу безопасности и дадут рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту, пояснил вице-мэр.

В комплексе также напомнили о необходимости своевременной проверки газовых плит для их безопасной работы, так как ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения.

"Срок службы газовой плиты – в среднем 10–12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа", – рассказали в комплексе.

В таком случае необходима замена приборов, потому что поддерживать их безопасную работу невозможно. Кроме того, газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", указали в пресс-службе. Такая функция приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло.

Информация о датах и времени проведения проверок размещается на информационных стендах в подъездах и дворах. Москвичи могут узнать подробности о проверках на официальном сайте АО "Мосгаз" или в специальном телеграм-боте компании.

За январь – октябрь 2024 года сотрудники комплекса городского хозяйства столицы проверили работоспособность и соответствие требованиям безопасности более 1,4 миллиона газовых плит, что составляет почти 80% от общего числа. Как подчеркнул заммэра, выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, а с жителями проводится инструктаж.