Мосгаз напомнил москвичам о правилах газовой безопасности

Фото: телеграм-канал "Департамент ЖКХ Москвы"

Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в Москве выполняют специалисты АО "МОСГАЗ" по установленному графику. Об этом напомнила пресс-служба организации.

Узнать график можно на сайте компании или в телеграм-боте. Также управляющая компания размещает уведомление о предстоящей проверке газового оборудования на информационных досках и дверях подъездов.

Для обеспечения безопасного газоснабжения многоквартирных домов при выявлении нарушений, создающих опасность для жильцов, газовщики вынужденно приостанавливают подачу газа. Действия производят в соответствии с законом и только в тех случаях, когда нарушения не позволяют нормально эксплуатировать приборы.

Специалисты смогут оперативно восстановить газоснабжение при устранении проблем и обеспечения доступа к месту выполнения работ. Москвичей призвали помнить, что приостановка или невозобновление подачи газа обусловлены исключительно целью обеспечения безопасности жизни и здоровья людей.

О безопасном использовании газа в быту, техническом обслуживании оборудования и защите от мошенников горожане могут узнать в разделе "Газ: безопасно и комфортно" на сайте АО "МОСГАЗ". Там представлены памятки, видео, ответы на часто задаваемые вопросы, а также правила эксплуатации газовых приборов.

Кроме того, пользователи могут заказать услуги по установке и ремонту газового оборудования, а также приобрести новое. Более того, собственники квартир могут при необходимости вызвать слесаря.

Всего с начала 2025 года газовщики проверили 4,5 тысячи домов – около 300 тысяч квартир. Ежегодно специалисты обходят около 1,8 миллиона газифицированных квартир.

Ранее в МЧС России рассказали, что желтый цвет горящего газа говорит о неисправности оборудования. Газ при горении должен быть синим. Если он желтый, то гражданам следует выключить плиту и позвонить в газовую службу. Ремонтировать оборудование должны только профессионалы, подчеркнули в ведомстве.