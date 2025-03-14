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14 марта, 10:45

Транспорт

В метро выйдут 34 новых поезда "Москва-2024" в 2025 году

В метро выйдут 34 новых поезда "Москва-2024" в 2025 году

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В столичном метро выйдут 34 новых поезда "Москва-2024" в 2025 году. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Они заменят устаревшие вагоны на Замоскворецкой линии и появятся на новых участках Троицкой. В них есть все для комфорта: это множество информационных экранов, сквозной проход через весь состав, современные климат-системы и разъемы для зарядки телефонов и гаджетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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