Следователи возбудили уголовное дело после схода лавины на туристов в Магаданской области

Следователи возбудили уголовное дело после схода снежной лавины на туристическую группу в Магаданской области. По сообщению МЧС, погибли четыре человека, один травмирован.

Для эвакуации туристов направили вертолет Ми-8. На борту находится группа из восьми спасателей. На место происшествия отправились также криминалисты.

ЧП произошло на перевале "Дядя Ваня", который расположен в 30 километрах от поселка Синегорье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.