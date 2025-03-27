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27 марта, 15:30

Происшествия

Следователи возбудили уголовное дело после схода лавины на туристов в Магаданской области

Следователи возбудили уголовное дело после схода лавины на туристов в Магаданской области

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Следователи возбудили уголовное дело после схода снежной лавины на туристическую группу в Магаданской области. По сообщению МЧС, погибли четыре человека, один травмирован.

Для эвакуации туристов направили вертолет Ми-8. На борту находится группа из восьми спасателей. На место происшествия отправились также криминалисты.

ЧП произошло на перевале "Дядя Ваня", который расположен в 30 километрах от поселка Синегорье. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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