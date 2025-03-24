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24 марта, 11:30

Происшествия

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного ведомства за передачу данных Украине

ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного ведомства за передачу данных Украине

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Сотрудник российского контрольно-надзорного органа задержан по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он передавал Украине конфиденциальную информацию, включая сведения о защите промышленных и энергетических объектов в приграничных регионах, а также данные о дислокации военных.

В настоящее время подозреваемый находится под арестом, следствие продолжает работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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