24 марта, 11:30Происшествия
ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного ведомства за передачу данных Украине
Сотрудник российского контрольно-надзорного органа задержан по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, он передавал Украине конфиденциальную информацию, включая сведения о защите промышленных и энергетических объектов в приграничных регионах, а также данные о дислокации военных.
В настоящее время подозреваемый находится под арестом, следствие продолжает работу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.