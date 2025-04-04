Москвичей предупредили о новой мошеннической схеме с инвестициями

Фейковые статьи известных СМИ и фальшивые сайты с обещаниями сверхприбыли – новый инструмент инвестиционных мошенников. С начала апреля в интернете начали массово распространяться поддельные публикации с предложениями вложить деньги. На деле – это уловка, чтобы завладеть средствами и личными данными жертвы.

Злоумышленники могут вернуть часть денег, чтобы вызвать доверие, а затем исчезают. Только за прошлый год специалисты по кибербезопасности выявили более 9 тысяч подобных ресурсов. Эксперты советуют проверять лицензии у платформ, внимательно изучать доменные имена сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам.

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