Эксперт Курочкин дал простые советы, как избежать мошенничества через QR-коды

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Внимательное изучение ресурса, на который ведет QR-код с квитанции, поможет не попасться на удочку мошенников. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Ранее в МВД напомнили, что аферисты активно воруют данные и деньги россиян с помощью QR-кодов. Мошенники присылают их на электронную почту, а также размещают на поддельных квитанциях и объявлениях, которые развешивают на подъездах.

По словам Курочкина, чтобы обезопасить себя, прежде всего надо выработать привычку не кликать бездумно на все ссылки.

"Например, сейчас один из видов мошенничества построен на том, что людей приглашают через QR-код в якобы чат дома, в котором "соседи" начинают скидываться на что-либо", – отметил эксперт.



Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Если и переходить в такие каналы, то надо удостовериться в их подлинности. Например, лично поговорить с соседями, которые там состоят. А еще лучше – переходить в подобные чаты только по приглашению хорошо знакомых людей.

Кроме того, всегда надо проверять ссылку сайта, на который переводит код. Мошенники часто создают фишинговую копию страницы какой-нибудь популярной организации, меняя при этом в названии несколько букв, пояснил эксперт.

При оплате по QR-коду нужно смотреть, чтобы это была российская платежная система, и внимательно проверять назначение платежа: кому именно уходят деньги, отметил специалист.

Он добавил, что мошенники стали наклеивать QR-коды даже на электросамокаты.

"Поэтому всегда лучше пользоваться для оплаты услуг официальными приложениями – у всех нормальных сервисов они есть", – отметил Курочкин.



Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Также можно использовать антивирусы с защитой от фишинга. Но при этом надо понимать, что они будут "отсеивать" только уже известные им мошеннические сайты. Те, которые были созданы недавно и ему пока не знакомы, он пропустит.

Плюс стоит установить двухшаговую проверку в мессенджерах, чтобы усложнить хакерам доступ к своему аккаунту, заключил эксперт.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов напомнил, что смарт-часы обмениваются данными со смартфоном, а также передают их сервисам и приложениям, которые собирают сведения о владельце. При этом есть вероятность, что эта информация может быть кем-то перехвачена или скомпрометирована, предупредил специалист.