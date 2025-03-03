Су-34 сбросили фугасные авиабомбы на пункты дислокации ВСУ в Гуляйполе

Экипажи самолетов Су-34 сбросили ФАБ-1500 и ФАБ-500 (фугасные авиационные бомбы) на пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Гуляйполе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что сброшенные снаряды обладают универсальным модулем планирования и коррекции.

В феврале Воздушно-космические силы (ВКС) России сбили украинский истребитель Су-27, а также поразили объект энергетики, военные аэродромы, цеха производства, места хранения и подготовки к запуску БПЛА, а также скопления живой силы и техники противника в 146 районах.

До этого ВКС России с помощью трех ФАБ-500 уничтожили железобетонный мост возле населенного пункта Константинополь к западу от Курахова в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате ВС РФ удалось перекрыть возможность подвоза боеприпасов и ротации личного состава подразделений ВСУ на данном направлении.

