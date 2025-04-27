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27 апреля, 09:30

Безопасность

В МВД рассказали, как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

В МВД рассказали, как распознать дипфейк и не стать жертвой мошенников

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С развитием искусственного интеллекта в России участились случаи мошенничества с использованием дипфейков. Злоумышленники создают фальшивые видео от лица знаменитостей и знакомых, чтобы обманом получить деньги.

В МВД объяснили, что дипфейк могут выдать неестественная интонация, редкое моргание, несинхронные движения глаз и рта. При малейших подозрениях рекомендуется связаться с человеком напрямую по телефону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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