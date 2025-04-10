Депутат Амир Хамитов предложил ввести для россиян самозапрет на алкоголь

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Ввести систему самозапрета на приобретение алкоголя в России предложил депутат Госдумы от партии "Новые люди" Амир Хамитов. О своих планах выступить с такой инициативой он сообщил в беседе с Life.ru.

Парламентарий считает, что такая мера будет способствовать достижению одной из главных национальных задач – здоровый образ жизни. По его словам, о важности этой цели неоднократно говорил Владимир Путин.

Кроме того, Хамитов предложил альтернативу покупке алкоголя. Он считает, что потратить деньги можно на посещение фитнес-зала или спортплощадки.

Депутат также отметил успешный опыт применения подобной системы для кредитных продуктов.

Ранее москвичи установили рекорд по числу оформленных самозапретов на получение кредитов. За первый месяц работы новой услуги на портале "Госуслуги" ей воспользовались почти полтора миллиона человек.