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17 апреля, 08:28

Безопасность

В МВД рассказали о новой схеме взлома "Госуслуг"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Новая мошенническая схема предполагает кражу персональных данных и взлом аккаунтов на портале "Госуслуги" через обещания помощи с использованием функции демонстрации экрана на смартфоне. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве выяснили, что аферисты звонят потенциальной жертве в мессенджер, представляясь правоохранителем, начальником или сотрудником государственных органов. В ходе разговора они требуют зарегистрироваться на каком-либо ресурсе, а для ускорения процесса предлагают помощь и просят включить демонстрацию экрана.

Однако таким образом у злоумышленников появляется доступ к персональным данным, благодаря которым они подают заявку на восстановление доступа к личному кабинету "Госуслуг".

"Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана", – пояснили в МВД.

После завершения разговора злоумышленники используют полученные данные, чтобы взломать личную страницу жертвы на портале и ограничить доступ к ней настоящему владельцу.

В связи с этим правоохранители обратили внимание на опасность включения функции демонстрации экрана во время общения в мессенджерах. Несмотря на удобство функции, она рискует раскрыть персональные данные при общении с мошенниками, которые могут выдавать себя за кого угодно, предупредили в МВД.

Согласно еще одной схеме, мошенники могут под различными предлогами уговаривать свою жертву установить приложения, которые затем распространяют вредоносное ПО на устройстве и похищают персональные данные.

Кроме того, злоумышленники предлагают гражданам вложиться в цифровой рубль под видом "инвестиционной программы". Мошенники создают фальшивые сайты, стилизованные под официальные ресурсы Банка России.

Мошенники рассылают фейковые письма под видом "Госуслуг"

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