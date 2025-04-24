Москвичам рассказали, что достают водолазы со дна водоемов перед купальным сезоном

В столичных водоемах водолазы начали находить все, что накопилось за зиму, – от пластиковых бутылок до мебели и топляка. Об этом рассказал начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.

Очистка проводится в рамках подготовки к купальному сезону, специалисты осматривают и береговую линию, и дно. Повторную уборку водоемов проведут в мае и в середине лета.

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