24 апреля, 16:15Город
Москвичам рассказали, что достают водолазы со дна водоемов перед купальным сезоном
В столичных водоемах водолазы начали находить все, что накопилось за зиму, – от пластиковых бутылок до мебели и топляка. Об этом рассказал начальник поисково-спасательной станции "Татарово" Кирилл Соломко.
Очистка проводится в рамках подготовки к купальному сезону, специалисты осматривают и береговую линию, и дно. Повторную уборку водоемов проведут в мае и в середине лета.
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