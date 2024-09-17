Авиабомба времен ВОВ обнаружена в Подмосковье

Авиабомбу времен Великой Отечественной войны обнаружили в Подмосковье, сообщило МЧС России в телеграм-канале

По данным ведомства, взрывоопасный предмет найден в Талдомском городском округе посередине реки Дубны. Водолазы Центра "Лидер" МЧС РФ подняли со дна находку. Ее уничтожат на специальном полигоне.

Ранее боеприпас времен ВОВ нашли в подъезде дома № 16 на Митинской улице в Москве. Как рассказали очевидцы, снаряд был завернут в пакет. Его калибр составил 76 миллиметров. Специалисты оцепили прилегающую территорию. Информация о том, какой тип у снаряда и как он оказался в здании, не поступала.

До этого взрывотехники обезвредили бомбу времен ВОВ в Сергиево-Посадском округе. Специалисты идентифицировали снаряд как авиабомбу ФАБ-250 без взрывателя и обезвредили ее на месте обнаружения с соблюдением всех требований безопасности.