11 авиабомб времен ВОВ обезвредили в подмосковных Луховицах

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Специалисты "Мособлпожспаса" обезвредили в подмосковных Луховицах 11 авиабомб времен Великой отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"О найденных взрывоопасных предметах в единую диспетчерскую службу "Система-112" сообщил местный житель, который обнаружил боеприпасы во время прогулки в лесном массиве, расположенном недалеко от поселка Белоомут", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в начале войны территория, на которой обнаружили снаряды, была передана летному исследовательскому институту. Ее специалисты использовали в качестве полигона, проводили испытания различных авиационных боеприпасов.

Найденные местным жителем авиабомбы располагались на расстоянии порядка пяти километров от ближайших домов, поэтому их обезвредили на месте.

Прошлой осенью снаряд времен Великой Отечественной войны нашли на Комаровском пляже Санкт-Петербурга. Боеприпас предположительно вымыло из песка в результате шторма. После обнаружения его вывезли на полигон, после чего уничтожили.

