Во Франции обезвредили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны

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В коммуне Ла Рикамари на востоке Франции саперы обезвредили 500-килограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщает агентство Франс Пресс (АФП), ссылаясь на префектуру.

"В операции также были задействованы около 130 полицейских и жандармов, которые с помощью видеокамер и дронов обеспечили периметр безопасности", – отметил представитель префектуры Тома Мишо.

Уточняется, что в ходе операции жители квартала – более 1,8 тысячи человек – были эвакуированы. Однако несколько жителей, подписав официальный отказ, остались в своих домах.

Специалисты считают, что бомба была сброшена на землю авиацией Британии в марте 1944 года. Найти снаряд удалось в апреле 2020 года в ходе проведения земляных работ.

Ранее в немецком Кельне обнаружили неразорвавшуюся английскую авиабомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим в месте находки эвакуировали порядка 13 тысяч человек. Вес боеприпаса составил 1 тонну. Бомбу нашли в районе Эренфельд.

