Авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили в Кельне

В немецком Кельне обнаружили неразорвавшуюся английскую авиабомбу времен Второй мировой войны. В связи с этим в месте находки эвакуируют порядка 13 тысяч человек, говорится на сайте городской администрации.

Вес боеприпаса составил 1 тонну. Бомбу нашли в районе Эренфельд утром 26 октября.

Первоначально зона оцепления составила 500 метров. Предполагается, что взрывное устройство обезвредят в течение дня.

Ранее авиабомбу времен Второй мировой войны обнаружили строители в Петропавловске-Камчатском. Рабочие нашли снаряд во время проведения земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера. После этого на место выдвинулось дежурное подразделение саперов.

