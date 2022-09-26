Под Сергиевым Посадом обезврежена авиабомба времен ВОВ

Фото: mosoblspas.ru

Взрывотехники обезвредили в Сергиево-Посадском городском округе авиабомбу времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте "Мособлпожспаса".

"Прибыв на место вызова, взрывотехники идентифицировали снаряд как авиационную бомбу ФАБ-250 без взрывателя. В связи с достаточным расстоянием до ближайшего населенного пункта специалисты обезвредили 250-килограммовый боеприпас на месте обнаружения с соблюдением всех требований безопасности", – говорится в сообщении.

По данным учреждения, предмет был обнаружен во время работ на песчаном карьере в районе деревни Мехово машинистом экскаватора.

Ранее сразу четыре снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке на северо-западе столицы. Первый нашли рабочие, когда проводили земляные работы на строительной площадке на улице Демьяна Бедного. Затем они обнаружили еще три опасных находки.