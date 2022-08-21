Снаряд обнаружили в Наро-Фоминском районе. Местные жители сообщают, что орудие выловили дети из реки Десны. Они собирали магнитом металлолом.

Мост, рядом с которым обнаружили снаряд, ведет в деревню Бурцево. Его перекрыли. Никого не впускают и не выпускают. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.