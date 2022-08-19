Найденная на Дмитровском шоссе свинья выпала из машины по пути на убой

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Пойманная на Дмитровском шоссе у МКАД свинья выскочила из автомобиля, когда ее везли на убой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Накануне на проезжей части на Дмитровском шоссе в районе МКАД была обнаружена большая свинья. Ее отловили с помощью приманки. Установлено, что животное выскочило из машины, которая везла ее на убой", – отметил он.

На данный момент найден хозяин животного, а также устанавливаются обстоятельства, при которых свинья смогла выбраться из машины.

Огромную свинью обнаружили на проезжей части Дмитровского шоссе недалеко от МКАД около 12:00 в четверг, 18 августа. Отмечалось, что она бегала по трассе в разные стороны, мешая движению. Позднее на место прибыли специалисты экстренных служб и отловили животное.