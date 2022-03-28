Судно получило пробоину в Черном море

Фото: Минобороны РФ/ТАСС

Спасательное судно Росморречфлота взяло на буксир получивший пробоину теплоход с 12 моряками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Отмечается, что судно транспортируют в район Керчи. Пробоина образовалась в районе машинного отделения.

"В настоящее время работают три насоса, которые откачивают воду, ведется буксировка лагом аварийного судна", – пояснили в пресс-службе.

Там добавили, что экипаж из 12 человек вместе со спасателями обеспечивают откачку воды.

Ранее в Приморском крае в порте Зарубино затонуло краболовное судно. С него эвакуировали 14 человек. Старший механик экипажа погиб, а капитан был госпитализирован с переохлаждением.

