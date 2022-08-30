Боеприпас времен ВОВ нашли в Яузе в Москве – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвич выловил 120-миллиметровый снаряд времен Великой Отечественной войны в Яузе в центре города, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в воскресенье, 28 августа, на набережной Академика Туполева. Мужчина на поисковый магнит выловил из реки снаряд калибром 120 миллиметров.

По данному факту поставили в известность военную комендатуру столицы.

Ранее сразу четыре снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке на северо-западе столицы. Первый нашли рабочие, когда проводили земляные работы на строительной площадке на улице Демьяна Бедного. Затем они обнаружили еще три опасных находки.