ГУ МВД Москвы напомнило об ответственности за запуск пиротехники и БПЛА

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Московская полиция напомнила об уголовной и административной ответственности за запуск беспилотников и использование пиротехники. Размер штрафа для граждан достигает 50 тысяч рублей, предупредила пресс-служба ГУ МВД столицы.

Уточняется, что запуск дрона подпадает под статью КоАП РФ о нарушении правил использования воздушного пространства. При этом полицейские имеют право пресекать эти действия путем уничтожения любого беспилотника для защиты жизни, здоровья и имущества граждан. Они могут в том числе прибегать к использованию оружия.

Кроме того, на фоне роста числа провокаций с применением пиротехники представители МВД призвали воздержаться от ее использования. В частности, запрет распространяется на запуск петард, фейерверков, ракет и прочих пиротехнических изделий в помещениях, с балконов и лоджий, а также в непосредственной близости от жилых домов и хозяйственных построек.

"Нарушение правил использования пиротехнических изделий также повлечет установленную законом ответственность в соответствии со статьей 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности). В случае наступления более тяжких последствий действия лица, использующего пиротехнику, квалифицируются в соответствии с нормами УК РФ", – резюмировали в ведомстве.

Ранее москвичей призвали использовать мангалы только в специально отведенных пикниковых зонах, поскольку открытый огонь в лесу разводить запрещено законом. Соответствующие зоны оборудованы навесами и беседками, а также оснащены пунктами проката оборудования, кафе, туалетами и бесплатным Wi-Fi.