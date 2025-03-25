Депутат Чаплин: неправильное сжигание мусора на даче грозит административными штрафами

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Неправильное сжигание мусора на участке грозит дачникам административными штрафами, которые могут достигать несколько сотен тысяч рублей в зависимости от последствий. Об этом рассказал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с ТАСС.

Парламентарий объяснил, что сжигать мусор на участке можно, однако делать это нужно по определенным правилам пожарной безопасности. Дачникам необходимо организовать место для костра в виде углубления в земле или использовать металлическую емкость, обеспечить безопасное расстояние до зданий, лесных массивов и других объектов, а также очистить территорию вокруг места сжигания и подготовить инструменты для тушения.

При этом мусор нельзя сжигать в торфяных почвах, напомнил Чаплин. Также не следует это делать в условиях особого противопожарного режима, во время сильного ветра или под кронами хвойных деревьев.

В садоводческом товариществе не оборудованы специальные площадки для сжигания отходов, поскольку это может негативно сказаться на состоянии соседних участков, обратил внимание депутат и добавил, что дачникам необходимо самостоятельно обустроить место, где они будут утилизировать мусор.

"Хотя законодательное регулирование в этой сфере ужесточено, для эффективной защиты от дыма горящей травы, возможно, потребуется изменить отношение людей к этому вопросу, поскольку выявление нарушителей, особенно в полевых условиях, затруднено", – подытожил Чаплин.

Ранее юрист Оксана Васильева пояснила, что при сжигании мусора на даче расстояние от места разведения огня до ближайшего строения должно быть не менее 7,5 метра, до лиственного леса – не менее 15 метров, до хвойного – не менее 50 метров. При этом сжигать мусор можно только в металлической емкости с дном. Юрист добавила, что несоблюдение этих требований грозит штрафом в размере до 20 тысяч рублей.