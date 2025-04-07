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07 апреля, 14:45

Шоу-бизнес

"Актуальный репортаж": аферисты используют дипфейки для атак на звезд

"Актуальный репортаж": аферисты используют дипфейки для атак на звезд

Российские знаменитости все чаще сталкиваются с мошенниками

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Телефонные аферисты начали охоту на известных артистов. Под прицелом оказались певица Лариса Долина, певец Дима Билан, актер Павел Деревянко, телеведущая Лера Кудрявцева, стендап-комик Андрей Бебуришвили, актриса Галина Боб, певица и актриса Наталия Власова, художник Никас Сафронов, политик и общественный деятель Ирина Хакамада, гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева, а также певица Полина Гагарина.

Мошенники используют соцсети, дипфейки, базы номеров и выманивают сотни тысяч рублей под видом близких или официальных структур.

Известность и звания не защищают от обмана – наоборот, делают публичных людей более уязвимыми. В ход идут психологические уловки, давление на репутацию и шантаж. Самая громкая история – афера с квартирой Ларисы Долиной, которую мошенники якобы помогли "сохранить", оформив на себя.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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