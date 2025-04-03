Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до двух голов

Фото: ТАСС/AP/Abbie Parr

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Каролины Харрикейнз". Об этом сообщает ТАСС.

Этот гол стал 892-м в карьере Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь российский форвард отстает всего на два гола от рекордного в истории лиги показателя Уэйна Гретцки в 894 гола.

Предыдущую, 891-ю шайбу в регулярных чемпионатах, россиянин забросил 2 апреля в матче против "Бостона".

НХЛ ожидает, что российский хоккеист сможет побить рекорд канадца в ночь на 16 апреля в гостевом матче с "Нью-Йорк Айлендерс". Такой вывод лига сделала, основываясь на том, что средний показатель заброшенных шайб у Овечкина в этом сезоне составил 0,66 за игру.

