Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до трех голов

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Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в НХЛ до трех голов. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" забросил шайбу в гостевом матче против "Бостон Брюинз", доведя свой счет до 891 гола в регулярных чемпионатах.

НХЛ прогнозирует, что нападающий может побить рекорд Гретцки в ночь на 16 апреля в гостевой встрече с "Нью-Йорк Айлендерс". Расчеты основаны на том, что средний показатель голов россиянина в текущем сезоне составил 0,66 за игру.

Ранее Овечкин повторил рекорд канадца по голам за один месяц в истории лиги. В ночь на 10 марта "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Сиэтлом Кракеном" со счетом 4:2. Россиянин забросил последнюю шайбу в пользу своей команды, которая стала для него 157-й в марте. Гретцки забросил такое же количество шайб в декабре во время своей карьеры.