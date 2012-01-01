Елена Степаненко выиграла суд у родственников умершей подруги за ее наследство

Елена Степаненко одержала очередную победу в суде. Ближайшие родственники ее умершей подруги Натальи Маголы не смогли доказать свое право на наследство. Таким образом, юмористка сохранила ранее полученное по завещанию имущество. Подробности – в материале Москвы 24.

"Папа бы не выдержал такого"

Фото: РИА Новости/Пресс-служба телеканала "Россия 1"

Дизайнер Наталья Магола умерла в 2022 году от рака в возрасте 50 лет. Женщина оставила завещание, согласно которому две квартиры в Сочи с парковочным местом получила ее подруга, юмористка Елена Степаненко. А вот наследники первого круга – мать, отец и сестра – в документе указаны не были.

Помимо бывшей жены Евгения Петросяна, Наталья также упомянула в завещании брата сожителя, а также сына бывшего мужа: им отошли дома на Николиной Горе, в одном из которых жили мать и сестра покойной. При этом неизвестно, почему женщина обошла стороной своих кровных родственников.

"У Наташи осталась я, мама и папа. Наш отец был тогда еще жив, ему был 81 год. Он умер через несколько месяцев после того, как не стало Наташи. Но до оглашения завещания не дожил, его раскрыли спустя полгода после смерти сестры. Благо, папа не узнал о нем. Он бы не выдержал такого", – комментировала ситуацию журналистам "Комсомольской правды" сестра дизайнера Лариса.

Семья умершей Маголы не согласилась с таким решением и потребовала посмертную судебно-психиатрическую экспертизу. Родственники Натальи полагали, что в момент составления завещания она могла быть недееспособна из-за перенесенной черепно-мозговой травмы и лечения от онкологии.

Однако 26 марта СМИ сообщили, что Хамовнический суд Москвы, основываясь на результатах экспертизы, постановил, что Магола действовала осознанно и без принуждения, а, значит, завещание является действительным.

Не пришла на похороны

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

По данным СМИ, наследство Натальи Маголы оценивалось в десятки миллионов рублей. Например, рыночная стоимость перешедших Степаненко квартир в Сочи без ремонта – от 35 миллионов рублей за каждую. Помимо недвижимости, юмористке досталась коллекция антиквариата, которая находилась в одной из квартир. А парковочное место стоит не менее трех миллионов.

По информации журналистов, Наталья Магола могла себе позволить столь дорогую недвижимость, ведь была владелицей собственного дизайнерского бюро, а среди ее клиентов значились обладатели роскошных особняков на Рублевке.

Сестра дизайнера Лариса рассказывала журналистам, что у Натальи не было детей, и она была полностью сосредоточена на работе. При этом женщина отмечала, что не помнит, чтобы ее родственница плотно дружила со Степаненко. Однако Лариса не скрывала, что дизайнер "что-то делала для их с Петросяном дома", и даже какое-то время жила в квартире юмористки.

Женщина также добавила, что после смерти сестры Елена не выходила с ними на связь и даже не пришла на похороны Натальи.

"Елена Степаненко на похоронах подруги даже не была. Казалось бы, если так близки были, что даже унаследовала состояние, мы бы встретили ее на прощании с Наташей. Но нет", – заявила Лариса.

В свою очередь, юрист Софья Жалялова отметила, что мать Маголы все равно по закону могла претендовать на часть наследства, оставленного дочерью.

"Несовершеннолетние дети умершего, а также его нетрудоспособные дети, родители и супруг претендуют на обязательную долю в наследстве, даже если они не были указаны в завещании", – объяснила юрист.

Таким образом, матери Натальи Маголы, если она вовремя вступила в права наследования (полгода после смерти), все равно полагается часть имущества дочери. Ее доля составляет половину от половины того, что причиталось бы ей по закону в случае отсутствия завещания, заключила юрист.

К слову, у Степаненко, по данным СМИ, и без того солидное состояние. В ее владении есть 133-метровая квартира в Сочи, причем в том же доме, что и унаследованные от подруги апартаменты. А после развода с Петросяном звезда "Аншлага" получила половину имущества, нажитого в браке, общая стоимость которого оценивалась журналистами в полтора миллиарда рублей.