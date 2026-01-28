Умер один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков

Фото: телеграм-канал "УралВагонЗавод – УВЗ"

Конструктор бронетанковой техники, один из создателей танка Т-90 Николай Молодняков скончался на 89-м году жизни. Об этом сообщил телеграм-канал концерна "Уралвагонзавод".

Уточняется, что он ушел из жизни 27 января.

Молодняков родился в 1937 году в поселке Семеновский ныне Нижегородской области. В 1959 году он окончил Челябинский политехнический институт. Затем работал на Уралвагонзаводе и Уральском КБ транспортного машиностроения.

Всего он посвятил предприятиям 66 лет жизни, работая на разных должностях, от инженера-исследователя до заместителя главного конструктора.

Он внес вклад в разработку, испытания, принятие на вооружение и модернизацию танков Т-72 и Т-90. Эти боевые единицы в настоящее время составляют основу бронетанковых войск России. Кроме того, конструктор активно продвигал отечественную бронетехнику на мировом рынке.

