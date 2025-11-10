Умер почетный профессор СПбГУ Толстой, у которого учился Путин

Фото: spbu.ru

Почетный профессор Санкт-Петербургского государственного университета Юрий Толстой скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте высшего учебного заведения.

Среди учеников Толстого были Владимир Путин, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Будущий профессор родился в Ленинграде в 1927 году в семье инженера и переводчицы иностранных языков. Его бабушка со стороны отца окончила Университет в Лозанне, преподавала и знала пять иностранных языков.

Толстой рано лишился родителей и воспитывался у родственников. В 1945 году окончил школу с золотой медалью и затем с отличием окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ, сейчас – СПбГУ. – Прим. ред.).

В 1953 году он защитил кандидатскую диссертацию, а в 1970-м – докторскую. Был сначала доцентом, а потом и профессором кафедры гражданского права юридического факультета ЛГУ.

Он был одним из редакторов и основных авторов трехтомного учебника "Гражданское право", в 2000 году избран членом-корреспондентом РАН, а в 2003 году стал академиком. Являлся автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.

