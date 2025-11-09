Народный артист РФ Симонов скончался из-за сердечной недостаточности

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Сердечная недостаточность стала причиной смерти народного артиста РФ Владимира Симонова. Об этом рассказал директор театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок.

"Владимир Александрович ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели", – приводит его слова ТАСС.

Церемония прощания с Симоновым пройдет в стенах театра. Дату и время сообщат позднее.

Народный артист РФ умер в возрасте 68 лет, об этом стало известно в ночь на 9 ноября.

Самые запоминающиеся спектакли с участием Симонова: "Война и мир", "Ветер шумит в тополях", "Минетти", "Дядя Ваня", "Ромул Великий" и другие. Также он был известен российскому зрителю по фильмам "Перевал Дятлова", "Духless 2", "Чернобыль", "Кухня" и прочим проектам.