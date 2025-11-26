Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 12:52

Общество

Умер создатель комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Алексей Панов

Создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет в Волгограде. Об этом РИА Новости рассказал друг его семьи Вячеслав Черепахин.

По словам собеседника агентства, смерть наступила 25 ноября после продолжительной болезни. Соболева он назвал легендарной фигурой для Волгограда и оборонной сферы.

Он родился 19 августа 1938 года в Сталинграде (ныне Волгоград. – Прим. ред.). После окончания Сталинградского механического института Соболев отправился работать на оборонное предприятие "Баррикады". Там он прошел путь от инженера до главного конструктора, а затем создал центральное конструкторское бюро "Титан".

Судя по открытым данным, под его руководством были созданы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие пусковые комплексы. Соболев является лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии, награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.

Читайте также


общество

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика