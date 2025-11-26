Умер создатель комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Алексей Панов

Создатель пусковых комплексов "Тополь" и "Искандер" Валериан Соболев умер в возрасте 87 лет в Волгограде. Об этом РИА Новости рассказал друг его семьи Вячеслав Черепахин.

По словам собеседника агентства, смерть наступила 25 ноября после продолжительной болезни. Соболева он назвал легендарной фигурой для Волгограда и оборонной сферы.

Он родился 19 августа 1938 года в Сталинграде (ныне Волгоград. – Прим. ред.). После окончания Сталинградского механического института Соболев отправился работать на оборонное предприятие "Баррикады". Там он прошел путь от инженера до главного конструктора, а затем создал центральное конструкторское бюро "Титан".

Судя по открытым данным, под его руководством были созданы "Пионер", "Тополь", "Искандер" и другие пусковые комплексы. Соболев является лауреатом Государственной премии СССР и Ленинской премии, награжден орденом Трудового Красного Знамени и медалями.