Умер создатель истребителя Су-25 Юрий Ивашечкин

Создатель истребителя Су-25 и первый главный конструктор Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Юрий Ивашечкин умер на 92-м году жизни. Об этом сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Там назвали Ивашечкина замечательным человеком, высококлассным специалистом и наставником.

"Память о Юрии Викторовиче мы сохраним в наших сердцах", – цитирует ОАК ТАСС.

Ивашечкин родился в 1933 году. Он учился в Московском авиационном институте. Деятельность авиаконструктора охватила свыше пяти десятилетий. Свой путь Ивашечкин начал в НИИ парашютно-десантного снаряжения, где создал парашютную систему для сверхзвукового бомбардировщика Т-4.

Также он трудился в Опытно-конструкторском бюро П. О. Сухого, где с 1980 по 1985 год являлся главным конструктором. Ивашечкин принимал участие в разработке самолетов Су-9, Су-15, Су-24 и Су-25, а в 2000 году возглавил проект по созданию пассажирского лайнера SSJ-100.

За свои труды авиаконструктор удостоился Государственной премии СССР, орденов Трудового Красного Знамени и "Знака Почета".

