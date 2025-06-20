Умер генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

Фото: ТАСС/Яков Безель

Генеральный конструктор системы противовоздушной обороны (ПВО) Москвы Яков Безель ушел из жизни в возрасте 86 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Алмаз-Антей".

Причина смерти конструктора не сообщается.

Безель родился 30 июня 1938 года в Москве. Он окончил Московский энергетический институт. После Безель занял должность ведущего системного проектировщика автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка "Межа-М" и "Межа-200". Помимо этого, он возглавлял крупный коллектив, который работал над централизованной ракетной системы ПВО столицы и Московского промышленного района С-50.

Также он был генконструктором единой радиолокационной станции федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства, автоматизированных систем для бригад "Байкал", "Байкал-1" и "Байкал-1М".