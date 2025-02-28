Умер разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

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Умер разработчик самолета МС-21 и главный конструктор Опытно-конструкторского бюро имени А. С. Яковлева Алексей Рахимбаев в возрасте 73 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПАО "Яковлев".

Предприятие выразило соболезнования семье Рахимбаева и отметило, что его смерть стала большой потерей для компании.

Рахимбаев родился в 1952 году. Он окончил Московский авиационный институт в 1975 году. С 1974 года Рахимбаев стал работать в ОКБ, а в 1991 году он был назначен главным конструктором "Яковлева". Кроме того, в 1997–2019 годах разработчик занимал пост гендиректор "Як-инжиниринг".

Он занимался конструкторским сопровождением самолетов Як-42 и Як-40, которые используются российскими авиакомпаниями. Кроме того, Рахимбаев внес значительный вклад в разработку интерьера самолета МС-21.