Юрист Русяев: за громкий скандал в квартире могут оштрафовать на 2 тыс рублей

За громкие скандалы с руганью и битьем посуды в квартире, особенно в тихие часы, можно получить штраф до 2 тысяч рублей. Об этом в беседе с News.ru рассказал юрист Илья Русяев.

При этом в России, по его словам, нет прямого наказания за семейную ругань. Ответственность наступает за конкретные нарушения, например шум, мелкое хулиганство, оскорбления, повреждения имущества, побои или угрозы.

"Если соседи устраивают скандалы с криками и битьем посуды по два часа, им грозит штраф именно за нарушение тишины. Правила устанавливаются законами субъекта РФ. Например, в Москве санкция составляет предупреждение или штраф для граждан до 2 тысяч рублей. В других регионах суммы могут отличаться", – пояснил эксперт.

Более того, в случае выхода конфликта за пределы квартиры, например в подъезд или на улицу, может применяться статья о мелком хулиганстве. В такой ситуации происходит нарушение общественного порядка, уточнил Русяев, добавив, что сумма штрафа будет варьироваться от 500 рублей до 1 тысячи, а также появится угроза административного ареста.

"А если есть неповиновение требованиям полиции, то штраф составляет до 2,5 тысячи рублей или арест до 15 суток. Мат внутри квартиры не всегда тянет на эту статью, однако, если конфликт выплескивается в подъезд или во двор, риски выше", – заключил юрист.

Ранее общественник Евгений Машаров предупредил о штрафе за запах краски, шум, хранение стройматериалов в подъезде и прочие нарушения при ремонте в квартире.

В частности, за нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации жилого помещения штраф составит от 500 рублей до 1 тысячи. Аналогичное взыскание предусмотрено за шумные работы в запрещенное время.