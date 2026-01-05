Форма поиска по сайту

Член комиссии ОП Машаров: россияне могут получить штраф за шум и запах при ремонте

Россиян предупредили о штрафах за шум и запах при ремонте

Фото: depositphotos/yellow2j

Россиян могут оштрафовать за запах краски, шум, хранение стройматериалов в подъезде и прочие нарушения при ремонте в квартире. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Поводом для проверки со стороны Роспотребнадзора может стать жалоба от соседей. В частности, санитарные нормы определяют допустимые уровни вредных веществ в воздухе жилья. При этом водно-дисперсионные краски относятся к IV классу опасности и считаются безопасными для использования. В связи с этим для выявления нарушений нужно учитывать именно их классификацию.

За нарушения санитарно-эпидемиологических требований при эксплуатации квартиры собственника могут оштрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей.

Аналогичный штраф будет ожидать его и за проведение шумных ремонтных работ в запрещенное время. Вместе с тем единого федерального закона, который бы регулировал уровень шума в жилых домах, пока нет. В каждом регионе местные власти самостоятельно определяют уровень шума в законодательстве.

Также к нарушениям при проведении ремонтных работ относятся неправильный вывоз строительного мусора, хранение стройматериалов, наличие грязи и строительного мусора в подъезде и незаконная перепланировка квартиры.

"Перенос мокрой зоны туда, где у соседей снизу жилая комната, установка батареи на балконе, уменьшение вентиляционных каналов и некоторые другие манипуляции относятся к незаконной перепланировке", – указал Машаров, которого цитирует РИА Новости.

За нелегальную перепланировку собственника могут оштрафовать на сумму от 2000 до 2500 рублей.

Машаров посоветовал выбирать проверенные ремонтные бригады, правомерно утилизировать строительный мусор, осуществлять регулярную уборку подъезда и соблюдать нормы тишины.

Ранее в Подольске ребенок 2014 года рождения был госпитализирован с признаками отравления после появления едкого запаха из квартиры соседа. Предварительно, сосед, проживающий этажом выше, занимался ремонтом напольного покрытия, в результате чего из помещения начал доноситься резкий едкий запах.

Специалисты Роспотребнадзора сделали замер воздуха в его квартире. Для определения степени вреда здоровью ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.

Россияне могут получить штраф за громкий сигнал будильника

