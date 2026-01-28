Форма поиска по сайту

28 января, 14:49

Город

Каток на ВДНХ ограничит работу вечером 28 января из-за снегопада

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Каток на ВДНХ будет работать в ограниченном режиме вечером в среду, 28 января, из-за снегопада. Об этом сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"На вечернем сеансе каток ВДНХ будет работать в ограниченном режиме – отдельные участки ледового пространства будут огораживаться для расчистки снега", – уточняется в публикации.

Посетители, которые купили билеты на вечерний сеанс, смогут вернуть или обменять их.

Сильный снегопад будет идти в столичном регионе до четверга, 29 января, включительно. Затем осадки продолжатся, но будут менее интенсивными.

Аэропорт Внуково предупредил пассажиров о возможных небольших задержках времени вылета рейсов в связи с непогодой.

В свою очередь, коммунальные службы Москвы продолжают прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл будет повторяться по мере выпадения снега.

Оранжевый уровень опасности продлен в Москве до 29 января

