29 января, 08:39

Культура

"Мосбилет" подготовил подборку классических постановок в Театре на Юго-Западе

Фото: Театр на Юго-Западе

Сервис "Мосбилет" подготовил для жителей и гостей столицы подборку классических постановок в Театре на Юго-Западе, передал портал мэра и правительства Москвы.

В театре можно увидеть постановки по текстам Николая Гоголя, Михаила Булгакова, Льва Толстого, Уильяма Шекспира и других писателей.

Например, спектакль "Анна Каренина" режиссера Олега Анищенко является не просто адаптацией романа Толстого. Это глубокое исследование души главной героини, где она не жертва обстоятельств, а мятежная максималистка. В постановке представлена яркая хореография и видеопроекции.

Постановка режиссера Валерия Беляковича – "Гамлет". В ней на суд зрителя выносят истины шекспировской трагедии.

"Современность врывается в спектакль сама собой, преломляя вечные вопросы мести, долга и безумия в свете проблем XXI века. Это разговор на равных – интеллектуальный и эмоционально напряженный", – говорится в сообщении.

Постановка "Зойкина квартира" по пьесе Булгакова повествует о попытке убежать от реальности в эпоху перемен. Анищенко показывает, как скромное ателье в эпоху НЭПа преображается в подпольный дом свиданий.

Одной из визитных карточек театра является постановка Валерия Беляковича "Мастер и Маргарита", премьера которой состоялась в 1993 году. На сцене оживает вся многогранная вселенная Булгакова – от сатирических московских глав до истории любви Мастера и Маргариты.

Зрители также могут увидеть постановку "Мертвые души". Режиссерский взгляд превращает поэму в триллер, а зритель становится соучастником путешествия. Отмечается, что спектакль оценят любители неожиданных трактовок классики.

Также в театре представлена новая версия самого первого спектакля – комедии Гоголя "Женитьба". А в постановке "На дне" текст Максима Горького становится способом проникнуть в самую суть жизни на дне. Это лауреат проекта "Золотой фонд театральных постановок России".

Кроме того, можно посетить спектакль "Чайка", где герои мечтают о счастье, славе и любви. Постановка предлагает оригинальный взгляд на классический текст пьесы, где лирические романсы сменяются ритмами ударных.

Билеты на эти и другие спектакли можно приобрести в сервисе "Мосбилет".

Пользователи "Мосбилета" также смогут посетить эксклюзивный показ спектакля Московского драматического театра имени А. С. Пушкина "Заповедник" по одноименной повести Сергея Довлатова. Он состоится 12 февраля и будет приурочен к 85-годовщине со дня рождения писателя.

Перед началом спектакля в портретном фойе театра состоится обсуждение с автором инсценировки и режиссером Игорем Тепловым.

