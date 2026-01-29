Водитель перевернувшегося на Байкале автомобиля задержан

Фото: телеграм-канал "Следком"

Водитель автомобиля, перевернувшегося на льду озера Байкал с туристами из Китая, допрошен и задержан, сообщила пресс-служба СК РФ.

Как уточнили в ведомстве, в правоохранительные органы 41-летний мужчина был доставлен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека").

В ходе допроса выяснилось, что задержанный не имеет водительских прав. Более того, он признался, что никогда их не получал. С учетом обстоятельств следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о его аресте, добавили в СК.

ДТП произошло недалеко от острова Ольхон утром 28 января. Причиной стал заезд машины в расщелину во льду.

В этот момент в салоне находились 10 туристов из КНР, в том числе один человек с Тайваня. Одна из пассажирок погибла на месте от полученных травм.

Полиция инициировала проверку. Вместе с тем региональная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств случившегося.