В МИД заявили, что НАТО ведет фактическую подготовку к конфликту с Россией

Фото: 123RF.com/micheleursi

НАТО ведет фактическую подготовку к конфликту с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Дипломату задали вопрос, возможен ли диалог России с НАТО сейчас или в будущем. На это он ответил, что в настоящий момент Россия во всех доктринальных документах Альянса обозначена как "наиболее значительная и прямая угроза безопасности". Уточняется, что таковой она останется на долгосрочную перспективу, даже в случае завершения конфликта на Украине, подчеркнул Масленников.

"Исходя из этого, НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией: увеличивает военные расходы, наращивает свои потенциалы по периметру наших границ, разворачивает все новые миссии и операции на востоке Европы", – пояснил собеседник агентства.

Ранее такую же позицию обозначил глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, европейские политики всерьез готовятся к войне с РФ и не скрывают этого. В их головах и планах сохраняется идея нанести Москве стратегическое поражение.

