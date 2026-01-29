Сенатор Шейкин: проверить взлом на "Госуслугах" можно по разделу с заявлениями об услугах

Фото: ТАСС/Наталья Чернохатова

Взлом аккаунта на портале "Госуслуг" можно определить при помощи некоторых сигналов системы. Об этом в беседе с RT рассказал первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

"В первую очередь стоит внимательно относиться к любым действиям, которые вы сами не совершали. Речь идет об уведомлениях о входе в личный кабинет, смене пароля, номера телефона или электронной почты, а также о привязке новых устройств", – посоветовал он.

Также парламентарий напомнил, что подовом для беспокойства является ситуация, когда пароль от аккаунта перестает подходить или же в разделе "Заявления" появляются неизвестные пользователю обращения и услуги.

Сенатор отметил, что любую подобную ситуацию следует воспринимать как сигнал к немедленной проверке безопасности учетной записи. По его словам, если доступ к аккаунту сохраняется, пользователю необходимо зайти в раздел безопасности личного кабинета, где отображается история входов и действий, чтобы увидеть, с каких устройств и в какое время осуществлялся вход.

Там же можно проверить активные сессии и завершить подключения с неизвестных устройств. Он подчеркнул важность проверки списка поданных заявлений, чтобы убедиться в отсутствии несанкционированных действий через аккаунт.

Шейкин пояснил, что обращаться в МФЦ нужно не всегда. По его словам, это требуется в тех случаях, когда восстановить доступ дистанционно невозможно, например если злоумышленник изменил контактные данные и стандартные способы восстановления недоступны. Если же пользователь по-прежнему может войти в аккаунт и не менял привязанные номер телефона и электронную почту, как правило, достаточно самостоятельно провести профилактические меры в онлайн-режиме.

Сенатор добавил, что при невозможности входа следует воспользоваться онлайн-восстановлением доступа, а если этот способ не помог, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и СНИЛС.

Он также указал, что при наличии оснований полагать, что аккаунт использовался для противоправных действий, стоит зафиксировать инцидент и при необходимости обратиться в правоохранительные органы. Кроме того, при взломе аккаунта рекомендуется связаться с технической поддержкой портала "Госуслуги" по официальному номеру круглосуточной горячей линии, поскольку специалисты могут временно заблокировать учетную запись на время проверки или помочь со срочной сменой пароля.

До этого стало известно, что запись на прием в госорганизацию стала одним из самых распространенных предлогов мошенников для получения кода из СМС. Также злоумышленники могут рассказывать про якобы "перерасчет" пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и тому подобном. В МВД напоминали, что код подтверждает личность, однако для записи на прием он не требуется.