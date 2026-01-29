Общественники предложили запретить катание на горнолыжных склонах без шлемов

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

В России предложили законодательно запретить катание на горнолыжных трассах и в сноуборд-парках без использования шлемов. С соответствующей инициативой выступила председатель движения "Здоровое отечество" Екатерина Лещинская, пишет РИА Новости со ссылкой на обращение в Минэкономразвития и профильные комитеты Госдумы.

В документе отмечается, что шлемы предотвращают до 60% тяжелых черепно-мозговых травм при падениях и столкновениях. При этом на переполненных склонах риск таких столкновений возрастает многократно.

По мнению авторов, предложенные меры повысят привлекательность российских курортов, а также приведут национальную практику в соответствие с общемировыми стандартами безопасности активного отдыха.

"Безопасность граждан, а в частности несовершеннолетних, наших детей, не должна зависеть от добровольного следования рекомендациям, особенно когда речь идет о предотвращении тяжелейших, зачастую необратимых последствий", – подчеркнула Лещинская.

Она напомнила, что последствия тяжелой черепно-мозговой травмы могут остаться с человеком навсегда. Шлем радикально повышает шансы остаться живым и здоровым после инцидента на склоне.

Ранее 37-летний турист разбился во время спуска на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. По версии следствия, он выехал за пределы трассы и упал на каменистый участок. Очевидцы вызвали спасателей, однако лыжник скончался во время оказания помощи.