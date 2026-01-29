29 января, 09:28Транспорт
Минтранс сообщил о штатной работе столичных аэропортов в условиях снегопада
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме в условиях снегопада. Полеты выполняются по расписанию, сообщила пресс-служба Минтранса России.
"Во всех четырех воздушных гаванях дежурят представители Росавиации и Ространснадзора. Минтранс России держит на особом контроле работу воздушного транспорта в регионе", – говорится в сообщении.
Сильные снегопады продолжаются в столице с 27 января. Они прекратятся к полуночи 29-го числа, после чего непогода отступит на несколько дней.
Коммунальные службы круглосуточно убирают снег. В частности, ночью и ранним утром 29 января специалисты очистили с помощью техники дороги и тротуары, а также обработали их противогололедными материалами. По мере выпадения осадков цикл будет повторяться.
