Минтранс сообщил о штатной работе столичных аэропортов в условиях снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский работают в штатном режиме в условиях снегопада. Полеты выполняются по расписанию, сообщила пресс-служба Минтранса России.

"Во всех четырех воздушных гаванях дежурят представители Росавиации и Ространснадзора. Минтранс России держит на особом контроле работу воздушного транспорта в регионе", – говорится в сообщении.

Сильные снегопады продолжаются в столице с 27 января. Они прекратятся к полуночи 29-го числа, после чего непогода отступит на несколько дней.

Коммунальные службы круглосуточно убирают снег. В частности, ночью и ранним утром 29 января специалисты очистили с помощью техники дороги и тротуары, а также обработали их противогололедными материалами. По мере выпадения осадков цикл будет повторяться.