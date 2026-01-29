Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Снегопад в Москве прекратится к полуночи 29 января, после чего непогода отступит на несколько дней. Об этом сообщил в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением пятницы (30 января. – Прим. ред.) инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, задуют северные ветры, и начнется очередное вторжение холода", – пояснил синоптик.

Он уточнил, что в ближайшую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус 12–15 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 13 градусов.

Однако в субботу, 31 января, морозы усилятся. Ночью в столице ожидается до минус 16–19 градусов, в Подмосковье – до минус 15–20. Днем, несмотря на солнечную и сухую погоду, температура не поднимется выше минус 11–14 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 1 февраля, осадков не прогнозируется, а температура в Москве может понизиться до минус 17–20 градусов при среднем многолетнем значении около минус 12.

Снегопады накрыли столицу ночью 27 января. За прошедшие два дня Москва обновила снежный максимум зимы. В городе зафиксирован 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца. В целом количество осадков в текущем месяце достигло 70 миллиметров, или 132% от нормы. С раннего утра 29 января в городе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада.

