Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 января, 09:00

Общество

Снегопад в Москве прекратится к полуночи 29 января

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Снегопад в Москве прекратится к полуночи 29 января, после чего непогода отступит на несколько дней. Об этом сообщил в своем телеграм-канале метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С наступлением пятницы (30 января. – Прим. ред.) инициатива в атмосфере столичного региона начнет переходить к скандинавскому антициклону, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце, задуют северные ветры, и начнется очередное вторжение холода", – пояснил синоптик.

Он уточнил, что в ближайшую ночь температура воздуха в Москве опустится до минус 12–15 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус 10 до минус 13 градусов.

Однако в субботу, 31 января, морозы усилятся. Ночью в столице ожидается до минус 16–19 градусов, в Подмосковье – до минус 15–20. Днем, несмотря на солнечную и сухую погоду, температура не поднимется выше минус 11–14 градусов, что на 5–6 градусов ниже климатической нормы.

Кроме того, в ночь на воскресенье, 1 февраля, осадков не прогнозируется, а температура в Москве может понизиться до минус 17–20 градусов при среднем многолетнем значении около минус 12.

Снегопады накрыли столицу ночью 27 января. За прошедшие два дня Москва обновила снежный максимум зимы. В городе зафиксирован 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца. В целом количество осадков в текущем месяце достигло 70 миллиметров, или 132% от нормы. С раннего утра 29 января в городе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада.

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика