Наследственное дело открыто в Москве после смерти Заворотнюк

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Наследственное дело открыто в Москве после смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала нотариус Марина Щирская.

По словам юриста, родственники артистки могут претендовать на различные виды ее имущества, например недвижимость, банковские счета, ценные бумаги, ювелирные изделия, интеллектуальную собственность и домашних животных.

Заворотнюк умерла на 54-м году жизни 30 мая 2024 года после продолжительной борьбы с раком. О ее болезни стало известно в октябре 2019 года. Ее семья не хотела афишировать детали, но директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров обмолвился, что у актрисы была глиобластома.

В Покровском монастыре 1 июня 2024 года прошла церемония прощания с артисткой. Похоронили ее в тот же день на Троекуровском кладбище на аллее деятелей искусств.