НТВ покажет сериал "Приставы" с участием Анастасии Заворотнюк 24 июня

Фото: кадр из фильма "Приставы"; режиссер – Владимир Нахабцев мл.; производство – Телекомпания НТВ, ВайТ Медиа

В эфире телеканала НТВ 24 июня пройдет премьера сериала "Приставы", в котором скончавшаяся от онкологии актриса Анастасия Заворотнюк сыграла свою последнюю роль. Об этом сообщила пресс-служба НТВ.

В сюжете сериала заложена история работы сотрудников территориального подразделения службы судебных приставов. Главные роли в нем исполнили актеры Андрей Чадов, Анна Попова, Александр Никитин, Наталия Антонова и Кирилл Мелехов.

Заворотнюк же, как рассказал режиссер-постановщик Владимир Нахабцев, в этом проекте сыграла роль судьи, приговорившей в далеком прошлом к тюремному сроку человека, который спустя время вышел на свободу и стал угрожать, так как хотел отомстить героине.

"Настя – большой профессионал, очень нежный, порядочный человек. Это была не первая моя работа с ней, раньше я уже снимал ее в главной роли в другом проекте. В "Приставах" она появляется в нескольких сериях", – уточнил Нахабцев.

Заворотнюк умерла на 54-м году жизни. Последние несколько лет она боролась с онкологическим заболеванием, о котором стало известно в октябре 2019 года. Ее семья не хотела афишировать детали, но спустя время директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров обмолвился, что Заворотнюк борется с глиобластомой.

1 июня в Покровском монастыре прошла церемония прощания с артисткой. Церемония продлилась три часа, там присутствовали муж актрисы Петр Чернышев и ее дети Анна и Майкл. Также церемонию посетили официальный представитель Кремля Дмитрий Песков и его супруга фигуристка Татьяна Навка, фигурист и заслуженный мастер спорта Илья Авербух, заслуженный артист Эдгард Запашный и другие известные личности.

После Заворотнюк похоронили на Троекуровском кладбище в Москве на аллее деятелей искусств.

